Избавиться от конкурента: в Ростове-на-Дону мужчина душил велокурьера

В Ростове-на-Дону мужчина душил велокурьера и пинал ногами его велосипед

Молодой человек занимается организацией праздников и работает курьером. Он вышел из магазина в курьерской куртке с пакетами, когда на него сбоку налетел мужчина, схватил за шею, навалился и толкнул обратно в магазин. Об этом сообщает 161.RU.

Молодому человеку удалось спрятаться в подсобном помещении торговой точки. Однако нападавший не ушел, а остался у магазина и стал пинать ногами электровелосипед курьера. Как рассказал изданию пострадавший, он лично знаком с нападавшим и считает, что тот хочет избавиться от него как от конкурента — оба занимаются организацией праздников.

До этого десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.

Водитель автомобиля Toyota Noah, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автомобильной дороге в Павлово-Посадском городском округе, когда совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении квадроциклом под управлением 10-летнего мальчика.

В результате дорожной аварии водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик не выжил.

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