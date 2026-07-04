Грузовик со стройматериалами влетел в забор ТЭЦ, и это попало на фото

Во Владивостоке грузовик со стройматериалами врезался в забор ТЭЦ

По предварительной информации установлено, что 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Isuzu Giga, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — забор ТЭЦ-2 Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».

В результате ДТП никто не пострадал. Стаж управления водителем транспортными средствами составляет 30 лет. По факту ДТП проводится административное расследование, уточняется в публикации.

До этого в ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по всей стране.

Особое внимание будет уделено поиску водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы с 3 по 5 июля проводят профилактические мероприятия в Тверской, Архангельской, Ульяновской, Тюменской областях и других регионах России.

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