Подрыв авто с сотрудниками районной администрации Рыльска признали терактом

СК: подрыв автомобиля с главой Рыльского района квалифицирован как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается что в момент подрыва автомобиля в нем находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости. Взрывное устройство было установлено вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации.

Об инциденте стало известно утром 3 июля. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее в Рыльске взрывотехник получил несовместимые с жизнью травмы при разминировании украинского дрона.