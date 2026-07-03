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Подрыв авто с сотрудниками районной администрации Рыльска признали терактом

СК: подрыв автомобиля с главой Рыльского района квалифицирован как теракт
Telegram-канал Александр Хинштейн

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается что в момент подрыва автомобиля в нем находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости. Взрывное устройство было установлено вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации.

Об инциденте стало известно утром 3 июля. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее в Рыльске взрывотехник получил несовместимые с жизнью травмы при разминировании украинского дрона.

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