Подрыв авто с сотрудниками районной администрации Рыльска признали терактом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«По факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.
Отмечается что в момент подрыва автомобиля в нем находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости. Взрывное устройство было установлено вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации.
Об инциденте стало известно утром 3 июля. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее в Рыльске взрывотехник получил несовместимые с жизнью травмы при разминировании украинского дрона.