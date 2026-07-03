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Полис ОСАГО рекордно подорожает для москвичей и петербуржцев до конца года

Глава РСА допустил повышение стоимости полиса ОСАГО на 10% в Москве и Петербурге
Григорий Сысоев/РИА Новости

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России с сентября 2026 года может увеличиться на 8,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза страховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

По оценке РСА, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где доля иномарок выше, удорожание полисов может достигнуть 10%. В регионах с преобладанием отечественных автомобилей рост будет менее заметным.

Новые справочники начнут применяться с 19 сентября 2026 года, и они повлияют на все убытки, урегулируемые после этой даты. Как ранее пояснял ЦБ, изменения в методике предусматривают, что при расчете больше не будут учитываться цены аналогов запчастей, если они более чем на 70% дешевле оригиналов.

Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без скидок, а расходы на детали одноразового использования (уплотнители, крепеж) страховщики смогут включать в стоимость ремонта полностью, а не в пределах 2% от цены заменяемых деталей. В результате этих нововведений средняя страховая выплата по ОСАГО, по оценкам регулятора, должна вырасти на 10%.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. По его словам, сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд, а у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто скрыться. Обязательное страхование ответственности, считает депутат, решило бы эту проблему.

Ранее владельцы китайских автомобилей в России массово отказались от ОСАГО.

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