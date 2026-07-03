Прокуратура Подмосковья выступила против введенных запретов на прокат электросамокатов

Прокуратура Московской области выступила против введенных запретов на прокат электросамокатов в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках, сообщает «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство указало, что у муниципальных властей и их комиссий по безопасности дорожного движения нет полномочий для таких ограничений, так как они противоречат законодательству и ущемляют предпринимательскую деятельность. В связи с этим прокуроры внесли представления об устранении нарушений и опротестовали нормативные акты администраций.

Ограничения, введенные весной 2026 года из-за аварийности и многочисленных жалоб жителей на хаотичную парковку, пока не сняты. Однако в администрации Люберец заявили, что ведут диалог с операторами кикшеринга для согласования зон работы, мест для парковки, ограничений скорости и правил эвакуации. Участники рынка, в лице Ассоциации операторов микромобильности, поддержали позицию прокуратуры и выразили надежду, что будут выработаны единые правила.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. По его словам, сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд, а у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто скрыться. Обязательное страхование ответственности, считает депутат, решило бы эту проблему.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.