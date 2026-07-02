Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Оставшиеся после ухода Renault из РФ машины передали бойцам СВО

КамАЗ передал на СВО оставшиеся после ухода Renault автомобили
Renault/Вести КамАЗа

КамАЗ отправил в зону специальной военной операции 27-й гуманитарный конвой, в составе которого оказались четыре хетчбэка Renault Sandero, собранные на бывшем заводе в Москве, сообщает Motor со ссылкой на официальный телеканал ПАО «КамАЗ». Французские машины получили камуфляжную ливрею, скрывающую шильдики марки.

Помимо легковых автомобилей, в состав конвоя вошли четыре грузовика «КамАЗ» (один — с бронекабиной), более 150 позиций запчастей, транспортировочная лента, кубы для топлива и воды, шины, противотепловизионные одеяла и маскировочные сети. Также бойцам передали кроссовер «Москвич».

В передаче техники участвовала первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина. Депутат отметила, что каждый чувствует себя в одном строю с защитниками. Автомобили Renault, оставшиеся после ухода компании из России, теперь будут помогать на передовой.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!