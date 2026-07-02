Оставшиеся после ухода Renault из РФ машины передали бойцам СВО

КамАЗ отправил в зону специальной военной операции 27-й гуманитарный конвой, в составе которого оказались четыре хетчбэка Renault Sandero, собранные на бывшем заводе в Москве, сообщает Motor со ссылкой на официальный телеканал ПАО «КамАЗ». Французские машины получили камуфляжную ливрею, скрывающую шильдики марки.

Помимо легковых автомобилей, в состав конвоя вошли четыре грузовика «КамАЗ» (один — с бронекабиной), более 150 позиций запчастей, транспортировочная лента, кубы для топлива и воды, шины, противотепловизионные одеяла и маскировочные сети. Также бойцам передали кроссовер «Москвич».

В передаче техники участвовала первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина. Депутат отметила, что каждый чувствует себя в одном строю с защитниками. Автомобили Renault, оставшиеся после ухода компании из России, теперь будут помогать на передовой.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.