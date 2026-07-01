Автомобиль с москвичами опрокинулся на востоке столицы, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как такси с людьми перевернулось в серезном ДТП

На востоке Москвы перевернулась машина с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Лухмановская 5», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в такси, которое от удара подлетает в воздух и падает боковой частью на дорогу. После столкновения в перевернувшейся машине подбегают десятки людей, которые своими силами ставят транспорт обратно на проезжую часть. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Краснодаре машина опрокинулась в серьезном ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге, при этом после аварии к поврежденному транспорту подходят очевидцы,а водитель самостоятельно выбирается из иномарки. О состоянии автомобилиста не сообщается.

Кроме того, челябинец на автомобиле перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой.

Ранее водитель заживо сгорел в иномарке после жесткого ДТП.