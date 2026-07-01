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Автомобили

В России пять брендов изменили цены на свои автомобили

«Автостат»: в июне цены на новые авто изменились у пяти брендов
Hongqi

Эксперты агентства «Автостат» проанализировали результаты мониторинга сайта «Цена Авто» и выяснили, что в июне 2026 года изменения рекомендованных розничных цен коснулись пяти официально представленных в России марок.

В первой половине месяца корректировки затронули четыре бренда: Avior, Hongqi, Jetour и «Москвич». Во второй половине июня ценовые изменения продолжились: снова подорожали автомобили Avior.

Модель Avior V90 за период с 16 по 30 июня подешевела на 187,2 тыс. рублей, а суммарное снижение цены за весь месяц достигло 497,2 тыс. рублей. Таким образом, во второй половине июня стоимость модели уменьшилась на 3,9–4,0%, а по итогам месяца — на 9,8–10,0%.

Кроме того, гибридное премиальное купе Exlantix ES в версии Sport выросло в цене на 110 тыс. рублей, что соответствует приросту в 1,6%.

Указанные цены являются рекомендованными розничными и не учитывают специальные акции, предложения и дополнительные опции.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

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