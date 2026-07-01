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Автоэксперт Пархомчук объяснил, в каких случая шум покрышек предвещает аварию

Ikon Tyres перечислил 4 причины сильного шума автомобильных шин
ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Главная причина шума автомобильных шин кроется в рисунке протектора: чем крупнее его элементы, тем интенсивнее вибрации при движении по дороге. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук.
 
«Чем массивнее шашки и глубже нарезка, тем сильнее вибрации при контакте с дорожным покрытием. Производители покрышек стараются обеспечить максимально возможный акустический комфорт без потери эксплуатационных характеристик путем особого расположения блоков протектора, добавления специальных шумопоглощающих компонентов, которые гасят резонансные частоты», — пояснил Пархомчук.
 
По его словам, акустический комфорт покрышек напрямую зависит еще и от внутреннего давления. Перекачанная покрышка также может давать повышенный шум, что может стать своего рода предвестником потенциального ДТП из-за разрыва оболочки под сильными перегрузками, подчеркнул эксперт.
 
Температура окружающего воздуха также может влиять на шумность. Наиболее акустически комфортными шины будут именно в тех условиях, для которых они созданы. Например, летние покрышки при плюсовой температуре остаются эластичными и издают меньше шума при качении, при похолодании этот же состав резиновой смеси становится жестче и «музыкальнее», отметил специалист.
 
Пархомчук также объяснил парадокс, когда новый комплект шин кажется громче старого. Причина — в остаточной глубине протектора, который у летних шин как правило, составляет около 8 мм. При этом эксперт подчеркнул, что акустический комфорт — субъективный показатель, и на ощущение тишины в салоне сильно влияет шумоизоляция автомобиля.

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