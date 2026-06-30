Женщина пролетела 350 метров в Крыму, сорвавшись с обрыва на Mercedes

В Крыму женщина рухнула с 350-метровой скалы на Mercedes

В Крыму легковой автомобиль Mercedes-Benz съехал в обрыв с горной вершины Клементьева, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Республике Крым.

«С горной вершины Клементьева съехал в обрыв легковой автомобиль Mercedes-Benz», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел на горной вершине. Прибывшие на место спасатели спустились по крутому склону примерно на 350 метров к месту падения иномарки. Пострадавшую обнаружили рядом с автомобилем.

Медики оперативно оказали женщине первую помощь: наложили шину на поврежденную ногу и закрепили воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника. После этого пострадавшую на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время устанавливаются.

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