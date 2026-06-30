Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

В России на автомобили Chery будут ставить детали от КамАЗа

КамАЗ впервые в истории начал изготавливать детали для Chery
«Вести КАМАЗа»

Кузнечный завод КамАЗа приступил к изготовлению пробных партий коленчатых валов для китайского автопроизводителя Chery, который локализовал сборку своих машин в России, рассказал порталу «Вести КамАЗа» директор предприятия Игорь Малясев.

«Есть и направления, находящиеся в разработке: это 14 дополнительных позиций для «Урала», сейчас штампуются пробные партии и коленчатые валы в адрес Chery, имеющего локальное производство автомобилей в России», — сказал Малясев.

По его словам, работа над проектом уже принесла конкретные результаты: запущено производство коленчатого вала для 2-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя. При этом инженерные службы не останавливаются на достигнутом — сейчас ведется полномасштабное проектирование штамповой оснастки, которая потребуется для выпуска коленвала следующего типоразмера, а именно для двигателя рабочим объемом 1,4 литра.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!