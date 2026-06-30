В России на автомобили Chery будут ставить детали от КамАЗа

Кузнечный завод КамАЗа приступил к изготовлению пробных партий коленчатых валов для китайского автопроизводителя Chery, который локализовал сборку своих машин в России, рассказал порталу «Вести КамАЗа» директор предприятия Игорь Малясев.

«Есть и направления, находящиеся в разработке: это 14 дополнительных позиций для «Урала», сейчас штампуются пробные партии и коленчатые валы в адрес Chery, имеющего локальное производство автомобилей в России», — сказал Малясев.

По его словам, работа над проектом уже принесла конкретные результаты: запущено производство коленчатого вала для 2-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя. При этом инженерные службы не останавливаются на достигнутом — сейчас ведется полномасштабное проектирование штамповой оснастки, которая потребуется для выпуска коленвала следующего типоразмера, а именно для двигателя рабочим объемом 1,4 литра.

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