Центр и ТТК: Дептранс объявил о массовых перекрытиях в Москве

В Москве ограничили проезд на нескольких участках дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Боровицкой площади, на улице Минская, на Можайском шоссе по направлению в центр», – говорится в публикации.

По данным канала, проезд также ограничили на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект по направлению в область и на Аминьевском шоссе.

До этого Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, в настоящее время дорога перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери.

Ранее 17 машин разбились в серьезном ДТП под Нижним Новгородом.