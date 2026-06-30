Московских водителей предупредили о локальных перекрытиях в центре столицы

Дептранс Москвы предупредил о перекрытиях на западе и в центре столицы 30 июня

Сегодня, 30 иня 2026 года, в первой половине дня на западе и в центре столицы возможны локальные перекрытия движения, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Водителям рекомендуется по возможности использовать метро для поездок в районы перекрытий, планировать поездки на авто с запасом времени, а также заранее продумывать маршрут и сверяться с навигатором.

Отмечается, что из-за перекрытий дорог время в пути на автомобиле может увеличиться.

До этого Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, в настоящее время дорога перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.