Появились первые кадры с места жесткого ДТП, парализовавшего МКАД

В Москве на МКАД легковую машину разворотило в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 60-км МКАД (внеш.)», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери. Рядом на проезжей части стоит второй участник аварии – большегруз. Всего в ДТП разбились три автомобиля.

Столкновение произошло утром 30 июня. Дептранс сообщил, что пять человек получили травмы, при этом одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из искореженного транспорта. В настоящее время на данном участке МКАД движение серьезно затруднено: четыре из пяти полос дороги перекрыты.

Ранее Дептранс объявил о перекрытии проезда в Москве.