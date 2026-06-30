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Водителей трамваев штрафуют из-за замедлений, которые ввели в мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге мэрия ограничила трамваи и штрафует их водителей за опоздание
Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге водителей трамваев штрафуют за вынужденные замедления, введенные чиновниками вместо полноценного ремонта путей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Вчера мы писали, что администрация хочет ввести ограничения на скорость с 1 июля. Водители рассказали, что местами они уже действуют и получить полную з/п из-за этого нереально. Если ехать по правилам, опоздаешь на остановки. Если гнать, чтобы везде успеть, спалит ревизор. За каждый косяк из премии вычитают 25%», – говорится в публикации.

Штрафы также выписывают «Гортрансу» — за ненадлежащее исполнение контракта. С января накопилось 132 претензии на общую сумму 20,3 млн рублей. При этом, как отмечают работники, чиновники не спешат с ремонтом путей: в среднем за год обновляется всего 6 километров полотна из 188. В результате водители оказываются перед выбором: либо получать штраф за превышение скорости, либо задерживаться на остановках, создавая неудобства для пассажиров.

Ранее Дептранс объявил о перекрытии проезда в Москве.

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