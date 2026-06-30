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Асхаб Тамаев купил Bugatti с криминальным прошлым и выдал его за авто Криштиану Роналду

Shot: блогер Тамаев купил Bugatti у мошенника и выдал его за авто Роналду
Cristiano Ronaldo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналисты Telegram-канала Shot выяснили, что автомобиль Bugatti Veyron, которым недавно хвастался блогер Асхаб Тамаев, на самом деле не принадлежал Криштиану Роналду, а был конфискован у дагестанского мошенника Тимура Ахмедова.

По данным издания, Ахмедов приобрел гиперкар в 2013 году на деньги, полученные от финансовой пирамиды. Позже его осудили на семь лет лишения свободы. Во время следствия он попросил знакомого спрятать машину на подземной парковке одного из московских жилых комплексов, однако в Дагестане автомобиль все это время официально числился в розыске.

После освобождения Ахмедов уехал за границу, а в начале 2026 года его Bugatti Veyron был выставлен на продажу за 130 млнрублей. Машину приобрел блогер Асхам Тамаев, который затем полностью изменил ее внешность: оклеил кузов пленкой и перешил салон в стилистике CR7. Это было сделано, чтобы выдать автомобиль с криминальным прошлым за суперкар, принадлежавший легендарному португальскому футболисту, сообщает канал.

Тамаев утверждал в соцсетях, что заплатил за машину около 9 миллионов долларов (примерно 693 млн рублей). Блогер также демонстрировал футбольную форму и мяч, называя их подарками от представителей Роналду. Однако Shot установил, что эти вещи были приобретены в обычном магазине: футболка стоила 16,9 тыс. рублей, мяч — 15,9 тыс. рублей. В торговой точке подтвердили, что покупки совершил один и тот же человек.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Ранее мошенники от имени автоблогеров начали обманывать россиян на деньги.

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