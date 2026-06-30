ДТП с участием 10 машин произошло на трассе под Нижним Новгородом

Массовая авария произошла на трассе в деревне Ольгино в Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород Без Цензуры».

В публикации утверждается, что в ДТП попали не менее 10 автомобилей.

«Движение в сторону Нижнего [Новгорода] полностью заблокировано. Собралась огромная пробка», — говорится в материале.

30 июня на Чуйском тракте рядом с городом Бийском в Алтайском крае перевернулся микроавтобус с пассажирами. По данным станции скорой помощи населенного пункта, в салоне находились восемь человек. В результате аварии пять человек, включая двоих детей в возрасте восьми и 12 лет, получили травмы. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, некоторым из них потребовалась госпитализация. На фоне произошедшего прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Накануне в подмосковном Серпухове столкнулись пассажирский автобус и машина Росгвардии. СМИ писали, что серьезных заторов на дороге после аварии не наблюдалось.

Ранее мотоциклисты устроили массовое ДТП в Сочи.