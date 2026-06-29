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«Захлебывался»: водитель с эпилепсией чуть не устроил фатальное ДТП и попал на камеру

В Петербурге у таксиста случился припадок во время движения, и это сняли на видео

В Санкт-Петербурге у таксиста случился эпилептический припадок, когда он вез пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Мой молодой человек вывернул руль в газон, в забор церкви и остановил машину. Мы вышли, так как это китайская машина, двери заблокировались, нам пришлось выламывать окна в двери, чтобы его вытащить на землю, так как он лежал в таком состоянии, просто уже захлебывался», — рассказала пассажирка.

По данным канала, люди провели на месте аварии несколько часов в ожидании полиции. Когда медики прибыли, они отказались оказывать помощь водителю — к тому моменту мужчина уже пришел в себя и смог самостоятельно встать. Вскоре он покинул место ДТП, а полицейские, осмотрев салон, нашли в бардачке рецепт на препараты от эпилепсии.

Также сообщается, что установить местоположение водителя до сих пор не удалось. Пассажирка рассказала, что в службе поддержки ей ответили коротко: будет проведена проверка, и на этом разговор завершился.

Ранее автомобиль с росгвардейцами разбился в ДТП в Подмосковье.

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