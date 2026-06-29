Видео: машина с человеком воспламенилась после серьезного ДТП

В Калининграде на видео сняли пылающую легковушку после жесткого ДТП

В Калининграде на Северном обходе произошло серьезное ДТП с возгоранием. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Калининград».

«Около 10 утра недалеко от Большого Исаково столкнулись грузовик и Audi. После удара легковушка загорелась, подняв в небо столбы едкого дыма», – говорится в публикации.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, что пламя охватило транспорт полностью. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным канала, на место прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Ранее автомобиль с росгвардейцами разбился в ДТП в Подмосковье.