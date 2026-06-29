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Каждые 12 минут от выхлопных газов в США задыхается человек

The Guardian: в США каждые 12 минут фиксируют смерть от выхлопных газов
Global Look Press

Токсичные выбросы автомобилей уносят в Соединенных Штатах в среднем пять жизней каждый час. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на отчет некоммерческой организации International Council on Clean Transportation (ICCT).

В исследовании подсчитано, что только за 2024 год загрязнение атмосферы, вызванное работой автотранспорта, привело к более чем 41,8 тысячи преждевременных смертей. Ученые построили модель на основе показаний сенсоров, фиксирующих эмиссию на всех этапах — от производства топлива до сгорания в двигателях, а также применили стандартные мировые методики оценки воздействия мелкодисперсных частиц на здоровье.

Особую тревогу у авторов работы вызывает влияние выхлопов на детей. Аналитики утверждают, что США удерживают антирекорд по количеству новых диагнозов детской астмы, спровоцированных автомобильными газами. На американских несовершеннолетних пришлось около 10% всех подобных случаев в мире в прошлом году.

В качестве решения эксперты ICCT называют форсированный переход на экологически чистый транспорт. По их прогнозам, если полностью заместить бензиновые и дизельные машины, грузовики и автобусы электрическими аналогами к 2040 году, то к 2050-му удастся избежать более 100 тысяч летальных исходов и предотвратить свыше 42 тысяч случаев астмы у детей по сравнению с нынешними темпами электрификации.

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