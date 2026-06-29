Жесткое ДТП: на видео попало, как байкер разбился, влетев в Toyota C-HR

В Приморье на видео попал кульбит байкера в аварии с Toyota C-HR

Во Владивостоке мотоциклист разбился в аварии с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Камера сняла момент жесткого ДТП с мотоциклистом в районе Баляева во Владивостоке. На кадрах видно, как Toyota C-HR выезжала, осуществляя разворот. В этот момент мотоциклист на скорости влетел прямо ей в бок», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах заметно, как в момент столкновения байкер падает на проезжую часть, а его мотоцикл отбрасывает в сторону. К пострадавшему подбегает водительница и очевидец, мужчина пытается оказать первую помощь.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.