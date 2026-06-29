Гигантская пробка парализовала КАД

В Санкт-Петербурге на КАД затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«На Софийской улице движение полностью встало. Предварительно, причиной стали несколько ДТП», – говорится в публикации.

По данным канала, также затор образовался из-за ремонтных работ.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике.

На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. В областной ГИБДД уточнили, что ДТП произошло 28 июня примерно в 12:10 на 100-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. На месте происшествия велись следственные действия.

Ранее в Калининграде медикам пришлось бежать откачивать человека из-за брошенных машин.