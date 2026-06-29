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Автомобили

Пришлось бежать и откачивать: скорая не смогла проехать к пациенту из-за брошенных машин

В Калининграде медикам пришлось бежать откачивать человека из-за брошенных машин
Кадр из видео/Telegram-канал «Amber Mash»

В Калининграде скорая не смогла проехать к пациенту из-за брошенных на обочине дороги автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Фельдшеру пришлось выйти из машины и бежать откачивать пациента на пляже. По словам очевидцев, ДПС уже приехали оформлять нарушителей», – говорится в публикации.

Инцидент произошел на карьере «Мечта». Местные жители сняли на видео обстановку на дороге. На кадрах заметно, что на обочине стоит много автомобилей. В конце видео автор сообщает, что скорая не может проехать. Удалось ли медикам спасти человека, не сообщается.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. На кадрах с места происшествия видно, что один из автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. В областной ГИБДД уточнили, что ДТП произошло 28 июня примерно в 12:10 на 100-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе.

Ранее на трассе Сахалина заметили медвежат-сирот.

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