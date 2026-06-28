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Volkswagen закроет 4 завода и начнет самые массовые увольнения в истории автопрома

Volkswagen может закрыть 4 завода в Германии и сократить 100 тысяч человек
Fabian Bimmer/Reuters

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырех автозаводов в Германии и сокращения в общей сложности 100 тыс. работников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам источников, закрытие заводов в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и на предприятии Audi в Неккарзульме поставит под угрозу более 45 тыс. рабочих мест. Это добавится к уже запланированному сокращению 50 тыс. рабочих мест», — отмечается в публикации.

В абсолютных цифрах увольнение 100 тыс. человек и закрытие четырех сборочных заводов стало бы крупнейшей реструктуризацией в истории автомобильной промышленности, уточняет Reuters. Наблюдательный совет концерна обсудит реструктуризацию 9 июля.

Нынешнее шаткое положение Volkswagen связано с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, а также высокими пошлинами США на импорт автомобилей.

Ранее были названы автомобили китайского производства, которые не ломаются.

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