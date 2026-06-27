Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца 27 июня

В российской столице временно ограничено движение транспорта в центре в связи с проведением мероприятий, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на «Центр организации дорожного движения».

Так, с 11:50 до окончания прохождения автоколонны недоступна внешняя сторона Садового кольца. Кроме того, до 20:00 закрыт проезд Девичьего Поля, а до 18:00 — Зубовская и Большая Пироговская улицы, а также Дашков и Новоконюшенный переулки. На этих участках уже запрещена парковка до завершения мероприятий.

Подъезд к ряду городских объектов со стороны Садового кольца также временно недоступен. Власти рекомендуют использовать метро для поездок в центр.

До этого преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, юрист Владимир Свечников рассказал, что перед выездом на отдых в лесную зону и на водоемы россиянам следует проверить наличие региональных ограничений — за въезд в лес в пожароопасный период полагается штраф, как и за парковку вблизи крупных водоемов.

По ее словам, стоянка прямо у среза воды попадает под экологическую статью и стоит водителю нескольких тысяч рублей, протокол оформляет Росприроднадзор или сотрудник полиции. Газон у опушки тоже под санкцией. Региональные кодексы об административных правонарушениях относят к нему любой участок с травяным покровом независимо от ухоженности, обычная сумма взыскания для гражданина — 3–5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.