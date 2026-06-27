Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 42 км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 6 км. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Москве автобус с людьми влетел в легковушку.