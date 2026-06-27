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Автомобили

Названы самые популярные у молодежи дешевые автомобили в России

Kia Rio и Hyundai Solaris вошли в список самых востребованных авто у молодежи
Kia

Молодые россияне до 25 лет чаще всего интересуются покупкой автомобилей возрастом от 10 до 14 лет. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авто.ру» по итогам изучения спроса на подержанные машины до 1,5 млн рублей в январе – мае 2026 года. Интерес к этому сегменту вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что более трети просмотров объявлений приходится на авто 10–14 лет. Второй по популярности — возраст 15–19 лет (около четверти просмотров).

На вторичном рынке лидируют седаны (40% просмотров) и кроссоверы — 28%. Самые востребованные страны-производители — Япония, Германия и Южная Корея. Китайские марки в этой категории практически не представлены.

Среди машин не старше пяти лет доминируют отечественные модели: Lada Granta, Vesta и Niva. В категории 6–14 лет преобладают Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Среди авто старше 20 лет в топе — BMW 3-й и 5-й серий, Mercedes-Benz E-Class, а также Volkswagen Passat и Toyota Corolla.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось,что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

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