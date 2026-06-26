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Видео: специалисты, следившие за соблюдением ПДД, прокатили на капоте велосипедиста

В Петербурге следившие за нарушениями ПДД специалисты сбили велосипедиста

В Санкт-Петербурге следившие за нарушениями ПДД специалисты сбили велосипедиста и провезли его на капоте по центру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Курьезное ДТП произошло прямо на Невском проспекте. Машина ведомства, которое отвечает за порядок на дорогах, в том числе используя видеосъемку, протаранила велосипедиста, а затем протащила его несколько десятков метров на капоте, пока мужчина не свалился на тротуар. С места происшествия «блюстители ПДД» скрылись», – говорится в публикаци

Как сообщили в петербургском комитете по транспорту, машина числится за подрядной организацией «Городской центр управления парковками». После инцидента водителя отстранили работы и вскоре уволят. Кроме того, подрядчика оштрафуют и обяжут провести внеочередной инструктаж по безопасности дорожного движения для всего персонала.

До этого на развязке между Кудрово и Мурманским шоссе перевернулся мусоровоз.

Ранее в Петербурге байкера отбросило в жестком ДТП.

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