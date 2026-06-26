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Водители застряли в пробке на трассе М-11 в Тверской области из-за внезапного перекрытия дороги

В Тверской области ДПС перекрыли трассу М-11 в обе стороны без объяснения причин

На трассе М-11 «Нева» в Тверской области образовался многокилометровый затор — автомобилисты стоят в пробке уже около часа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что затор возник в районе села Коломно в Тверской области. По их словам, сотрудники ДПС перекрыли трассу в обе стороны, но причины этого не объясняют. Часть водителей, которые стоят в пробке уже около часа, вышла из машин и находится прямо на дороге», — сообщает канал.

О том, когда возобновится движение по трассе М-11 «Нева» не сообщается.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее сообщалось, что пробка у Крымского моста выросла до 2,8 тыс. автомобилей.

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