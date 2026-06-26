Приезжала скорая: в Москве автобус с людьми влетел в легковушку

На cевере Москвы автобус с пассажирами врезался в легковушку, есть пострадавшие

На cевере Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автобус и легковушка столкнулись на улице 800-летия Москвы. В результате ДТП два человека были госпитализированы, на месте работают оперативные службы», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии у легковой машины смяло кузов. Кроме того, к месту ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Петербурге байкера отбросило в жестком ДТП.