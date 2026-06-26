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Автомобили

Видео: в Петербурге байкера отбросило в жестком ДТП

В Петербурге появились первые кадры с места серьезного ДТП с байкером

В Санкт-Петербурге мотоцикл врезался в машину каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«В Петербурге на проспекте Добролюбова произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, автомобиль не пропустил мотоцикл. После удара байк отбросило в ограждение и бетонные блоки. У автомобиля поврежден бампер», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге, при этом мотоцикл получил повреждения. По данным канала, прибывшие медики доставили водителя и байкера в Мариинскую больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого на развязке между Кудрово и Мурманским шоссе перевернулся мусоровоз. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что груз, который перевозил транспорт, вывалился за пределы проезжей части. При этом заметно, что в момент аварии сам мусоровоз приземлился на боковую часть.

Ранее последние секунды жизни байкера попали на видео.

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