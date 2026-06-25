Cadillac Escalade комика Нурлана Сабурова продали за 10 млн рублей

Казахстанский комик Нурлан Сабуров продал свой Cadillac Escalade за 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Сделка прошла в марте этого года между его супругой Дианой и покупателем.

«Нурлан продал свой Cadillac Escalade за ₽10 млн: сделка состоялась между его женой и покупателем в марте этого года. Диана находилась в России до получения полной суммы, после чего улетела в Казахстан», — сообщает канал.

В России у Сабурова остался дом с участком в 1285 кв. м в КП Новорижском в подмосковной Истре. Такая недвижимость оценивается примерно в 115 млн рублей, сообщает канал.

До этого российская компания Сабурова погасила задолженность перед ФНС. «Газета.Ru» выяснила, что на данный момент у бизнеса нет невыплаченных налогов.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана не будут наказывать Нурлана Сабурова за помощь бойцам СВО.