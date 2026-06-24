В Приморье авто с людьми опрокинулось в момент жесткого ДТП, появились первые кадры

Во Владивостоке автомобиль с людьми опрокинулся в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На въезде во Владивосток на трассе только что перевернулся внедорожник. Нам пишут, что на Стеле только что перевернулся автомобиль. Движение транспорта на этом участке затруднено», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии транспорт приземлился на боковую часть, а его детали разлетелись по проезжей части. На фото также заметно, что иномарка получила серьезные повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается.

В 10:01 (мск) стало известно о перекрытии проезда на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в область. Проезд до сих пор не открыли.

Кроме того, в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее байкер влетел в трактор на юге Москвы.