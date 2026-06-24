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Автомобили

Автомобиль взорвался рядом с россиянами, и это попало на видео

В Белгородской области автомобиль взорвался на обочине и попал на видео

В городе Старый Оскол Белгородской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал « Старый Оскол».

Очевидец снял момент взрыва на видео. На кадрах видно, как машина горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт практически полностью, и над автомобилем поднимают клубы дыма. Далее на записи видно, как машина взрывается, в этот момент люди закрывают себя руками.

Кроме того, на размещенном видео – рядом с горящей машиной стоят спасатели, которые уже прибыли на место ДТП, но еще не приступили к ликвидации возгорания.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

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