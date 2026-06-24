Автомобиль взорвался рядом с россиянами, и это попало на видео

В Белгородской области автомобиль взорвался на обочине и попал на видео

В городе Старый Оскол Белгородской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал « Старый Оскол».

Очевидец снял момент взрыва на видео. На кадрах видно, как машина горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт практически полностью, и над автомобилем поднимают клубы дыма. Далее на записи видно, как машина взрывается, в этот момент люди закрывают себя руками.

Кроме того, на размещенном видео – рядом с горящей машиной стоят спасатели, которые уже прибыли на место ДТП, но еще не приступили к ликвидации возгорания.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее байкер влетел в трактор на юге Москвы.