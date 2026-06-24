Екатеринбургской компании выдали наряд на грузовик Scania для мобилизации

Екатеринбургской компании 15 июня пришло письмо из военкомата Академического и Ленинского районов, в котором сказано, что грузовик фирмы могут забрать для нужд армии, если объявят мобилизацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Ассоциация перевозчиков».

«Судя по документам, за предприятием закрепили один грузовик Scania. При объявлении мобилизации или распоряжении военкома машину нужно доставить в указанный пункт не позднее восьми часов. Грузовик должен прибыть с закрепленным водителем, а при его отсутствии компания обязана направить другого сотрудника», — сообщает канал.

Отмечается, что до мобилизации технику не изымают. Однако у фирмы есть обязанности: назначить ответственных за технику, следить за ее исправностью и каждые полгода сообщать военкомату обо всех изменениях — продажа, списание или поломка. Если машину не удастся сохранить, ее придется заменить другой.

По данным «Ассоциации перевозчиков», все это делается по Положению о военно-транспортной обязанности, которое утвердил президент еще в 1998 году (указ № 1175). Механизм позволяет заранее распределить транспорт организаций на случай мобилизации. В наряде прописано, какую машину, сколько, куда и когда нужно подать.

Сейчас грузовик пока работает как обычно. Но он уже закреплен за военкоматом. За срыв или неполное исполнение наряда предусмотрена ответственность, отмечает канал.

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