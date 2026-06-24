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Автомобили

Екатеринбургской компании выдали наряд на грузовик Scania для мобилизации

В Екатеринбурге компанию обязали подготовить грузовик Scania к мобилизации
Scania

Екатеринбургской компании 15 июня пришло письмо из военкомата Академического и Ленинского районов, в котором сказано, что грузовик фирмы могут забрать для нужд армии, если объявят мобилизацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Ассоциация перевозчиков».

«Судя по документам, за предприятием закрепили один грузовик Scania. При объявлении мобилизации или распоряжении военкома машину нужно доставить в указанный пункт не позднее восьми часов. Грузовик должен прибыть с закрепленным водителем, а при его отсутствии компания обязана направить другого сотрудника», — сообщает канал.

Отмечается, что до мобилизации технику не изымают. Однако у фирмы есть обязанности: назначить ответственных за технику, следить за ее исправностью и каждые полгода сообщать военкомату обо всех изменениях — продажа, списание или поломка. Если машину не удастся сохранить, ее придется заменить другой.

По данным «Ассоциации перевозчиков», все это делается по Положению о военно-транспортной обязанности, которое утвердил президент еще в 1998 году (указ № 1175). Механизм позволяет заранее распределить транспорт организаций на случай мобилизации. В наряде прописано, какую машину, сколько, куда и когда нужно подать.

Сейчас грузовик пока работает как обычно. Но он уже закреплен за военкоматом. За срыв или неполное исполнение наряда предусмотрена ответственность, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что москвичи раскупили канистры для бензина.

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