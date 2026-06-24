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Автомобили

Движение на МКАД вновь заблокировали

На МКАД перекрыли проезд для транспорта
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве на МКАД временно ограничили движение для автомобилей на двух участках. Об это сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съезде с внешней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Новорязанское шоссе», – говорится в публикации.

В 10:01 (мск) стало известно о перекрытии проезда на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в область. Проезд до сих пор не открыли.

Также Дептранс объявил о перекрытии дорог на Устьинской, Подгорской и на Берниковской набережной.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее Hyundai задавил велосипедиста в Москве, появились первые кадры.

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