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Автомобили

Названы цвета антифриза, которые сигнализируют о поломке автомобиля

Автодом перечислил 4 цвета антифриза, указывающие на поломку мотора машины
Наталья Горшкова/РИА Новости

Потеря цвета, белая эмульсия, бурый оттенок и черный окрас в бачке охлаждающей жидкости свидетельствуют о проблемах в двигателе автомобиля. О том, что означает тот или иной оттенок, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодом».

«Основные причины изменения цвета антифриза — потеря свойств красителя, коррозия системы охлаждения, попадание масла ДВС в антифриз. Каждый из этих факторов дает свой характерный оттенок, по которому механик может определить проблему», — пояснили в пресс-службе «Автодома».

Если антифриз стал бесцветным, это говорит о старении жидкости и слабой концентрации присадок — по сути, это вода с остатками красителя. Такая охлаждающая жидкость не защищает систему от коррозии и может замерзнуть при низких температурах, отметили эксперты.

Белая эмульсия в расширительном бачке — один из самых тревожных сигналов. Она указывает на смешивание антифриза и масла, причем последнее может попадать как из двигателя (через поврежденную прокладку ГБЦ), так и из автоматической коробки передач. В обоих случаях требуется срочная диагностика, предупредили в компании.

Бурый оттенок антифриза, по данным дилера, говорит о коррозии внутри двигателя. Это ржавчина, которая образуется из-за разрушения металлических деталей. Чаще всего страдает блок цилиндров или радиатор.

Черный цвет антифриза сигнализирует о разрушении резиновых шлангов и уплотнителей. Их частицы попадают в жидкость, что может привести к засорению системы. В этом случае необходима замена всех вышедших из строя элементов, полная промывка системы и замена антифриза, подчеркнули в компании.

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