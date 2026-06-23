Последние секунды жизни пенсионерки, которую переехали дважды, попали на камеру

В Уфе грузовик переехал пожилую женщину на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Газель» дважды переехала пенсионерку в Уфе. Водитель не заметил ее, когда сдавал назад. Это произошло во дворе на Степана Халтурина», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что пешеход попала в слепую зону водителя. По данным канала, в результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.