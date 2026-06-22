Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Названы 10 недостатков кроссовера Mazda CX-5 второго поколения

Автоэксперт Хлебушкин перечислил 10 минусов кроссовера Mazda CX-5
Mazda

Эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин назвал Mazda CX-5 второго поколения (индекс KF) надежным японским кроссовером с проверенными агрегатами, который по конструктивной надежности почти не уступает Toyota RAV4. Тем не менее и у него есть минусы.

По словам эксперта, оцинковка надежно защищает кузов от коррозии — при отсутствии серьезных ДТП ржавчина появляется очень нескоро. Однако краска тонкая и мягкая, особенно капризен красный цвет Soul Red Crystal. Среди слабых мест: механизм складывания зеркал (отказ через 3–5 лет), электропривод двери багажника (износ после 80–120 тыс. км), окисление контактов в кнопке замка и концевике. Салон собран добротно, но кожа на руле и селекторе коробки «устает» к 70–80 тыс. километров, а экран медиасистемы MZD Connect может давать «фантомные нажатия».

Бензиновые моторы Skyactiv-G со степенью сжатия 14:1 имеют высокий ресурс — более 300 тыс. километров при своевременном обслуживании. Однако они крайне чувствительны к качеству топлива: категорически противопоказан бензин АИ-92, минимум — 95-й, в жару — 98-й. Распространенная проблема — неисправность электронного термостата (на машинах после 2018 года) из-за плавления уплотнений, что приводит к недогреву двигателя. Также уязвимы катушки зажигания на ранних версиях и нейтрализатор, который может вывести двигатель из строя абразивным износом от разрушенных сот.

Шестиступенчатый автомат Aisin имеет ресурс 250–300 тыс. километров, но требует замены масла каждые 60 тыс. километров. К пробегу 150 тыс. километров может загудеть центральный подшипник — затягивать с заменой опасно. Подвеска вынослива: шаровые и сайлентблоки передних рычагов выдерживают 100–150 тыс. километров, задние амортизаторы — до 150–200 тыс. километров. Однако задние суппорты склонны к закисанию, а регулировочные болты задней подвески — к подклиниванию.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!