Названы 10 недостатков кроссовера Mazda CX-5 второго поколения

Эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин назвал Mazda CX-5 второго поколения (индекс KF) надежным японским кроссовером с проверенными агрегатами, который по конструктивной надежности почти не уступает Toyota RAV4. Тем не менее и у него есть минусы.

По словам эксперта, оцинковка надежно защищает кузов от коррозии — при отсутствии серьезных ДТП ржавчина появляется очень нескоро. Однако краска тонкая и мягкая, особенно капризен красный цвет Soul Red Crystal. Среди слабых мест: механизм складывания зеркал (отказ через 3–5 лет), электропривод двери багажника (износ после 80–120 тыс. км), окисление контактов в кнопке замка и концевике. Салон собран добротно, но кожа на руле и селекторе коробки «устает» к 70–80 тыс. километров, а экран медиасистемы MZD Connect может давать «фантомные нажатия».

Бензиновые моторы Skyactiv-G со степенью сжатия 14:1 имеют высокий ресурс — более 300 тыс. километров при своевременном обслуживании. Однако они крайне чувствительны к качеству топлива: категорически противопоказан бензин АИ-92, минимум — 95-й, в жару — 98-й. Распространенная проблема — неисправность электронного термостата (на машинах после 2018 года) из-за плавления уплотнений, что приводит к недогреву двигателя. Также уязвимы катушки зажигания на ранних версиях и нейтрализатор, который может вывести двигатель из строя абразивным износом от разрушенных сот.

Шестиступенчатый автомат Aisin имеет ресурс 250–300 тыс. километров, но требует замены масла каждые 60 тыс. километров. К пробегу 150 тыс. километров может загудеть центральный подшипник — затягивать с заменой опасно. Подвеска вынослива: шаровые и сайлентблоки передних рычагов выдерживают 100–150 тыс. километров, задние амортизаторы — до 150–200 тыс. километров. Однако задние суппорты склонны к закисанию, а регулировочные болты задней подвески — к подклиниванию.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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