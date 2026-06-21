Стало известно, как китайские автокомпании обошли запреты Евросоюза

После введения заградительных пошлин на ввоз в Евросоюз китайских электромобилей, их производители обошли этот запрет за счет гибридов. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.

«В ближайшие недели ЕС готовит новые меры для дальнейшей защиты своего единого рынка от китайского импорта. Эту информацию Handelsblatt получила от высокопоставленных чиновников ЕС и источников в отрасли. В частности, меры включают компенсационные пошлины на китайские гибридные автомобили с возможностью подзарядки от сети», — отмечается в публикации.

По данным издания, в 2026 году регистрация подключаемых гибридов BYD в Европе выросла значительно сильнее, чем продажи электромобилей. Также Chery отгрузила в регион десятки тысяч подключаемых гибридов на фоне незначительных объемов поставок чистых электромобилей. Для европейских автопроизводителей, которые пытаются защитить свою долю рынка от китайской промышленности, это неприятная тенденция, отмечает газета.

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