Видео: автомобиль с людьми опрокинулся в жестком ДТП в Москве

В Москве иномарка с людьми перевернулась в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, село Кленово», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, бампер, выбиты стекла, при этом его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент аварии машина приземлилась на крышу. О пострадавших и обстоятельствах ДТП не сообщается.

До этого на трассе в Саратовской области люди не выжили в момент жесткого столкновения Renault и Hyundai. Первые кадры с места аварии опубликовал Teleram-канал 112. На записи видно, что на обочине дороги находится один из поврежденных автомобилей, при этом второй – вылетел с проезжей части на несколько метров. На кадрах видно, что машины полностью разбиты: их кузова разворотило, а детали разлетелись по сторонам

Ранее в Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала».