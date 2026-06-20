Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Машины с людьми разворотило в фатальном ДТП на саратовской трассе

В Саратовской области шесть человек разбились в жестком ДТП с Renault и Hyundai
Госавтоинспекция ГУ МВД России по Саратовской области

На трассе в Саратовской области Renault и Hyundai попали в фатальное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«Трагедия случилась сегодня около 7:40 утра в Дергачевском районе неподалеку от села Васильевка. По предварительным данным, водители Renault Logan и Hyundai Accent не разминулись на дороге», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарки получили серьезные повреждения: у них полностью разбиты капоты, бамперы, стекла, у одной машины отсутствует крыша, при этом заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по сторонам.

По данным канала, в результате ДТП четыре пассажира Renault и два Hyundai получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в момент столкновения пострадали мужчина и женщина: прибывшие медики доставили их в больницу. На место выезжали спасатели, которые с помощью спецоборудования извлекли тела людей и деблокировали пострадавших.

Ранее автомобиль с человеком разбился в серьезном ДТП с большегрузом, и это попало на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!