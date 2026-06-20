Машины с людьми разворотило в фатальном ДТП на саратовской трассе

В Саратовской области шесть человек разбились в жестком ДТП с Renault и Hyundai

На трассе в Саратовской области Renault и Hyundai попали в фатальное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«Трагедия случилась сегодня около 7:40 утра в Дергачевском районе неподалеку от села Васильевка. По предварительным данным, водители Renault Logan и Hyundai Accent не разминулись на дороге», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарки получили серьезные повреждения: у них полностью разбиты капоты, бамперы, стекла, у одной машины отсутствует крыша, при этом заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по сторонам.

По данным канала, в результате ДТП четыре пассажира Renault и два Hyundai получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в момент столкновения пострадали мужчина и женщина: прибывшие медики доставили их в больницу. На место выезжали спасатели, которые с помощью спецоборудования извлекли тела людей и деблокировали пострадавших.

Ранее автомобиль с человеком разбился в серьезном ДТП с большегрузом, и это попало на видео.