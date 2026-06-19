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Автомобили

Движение затруднено: в Москве водитель устроил жесткое ДТП из-за приступа эпилепсии

В центре Москвы водитель с приступом эпилепсии устроил ДТП, движение затруднено
Telegram-канал Осторожно, Москва

В центре Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«У водителя произошел приступ эпилепсии при ДТП на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, у одного из водителей случился приступ эпилепсии. На место направлены экстренные службы», – говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате столкновения пострадала пассажирка такси, в момент аварии она была пристегнута. Также сообщается, что в настоящее время движение затруднено.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

После пожара проезд к ТК «Садовод» был перекрыт. В Дептрансе посоветовали испоьзовать ТЦ «МЕГА Белая Дача» для парковки автомобилей. Пройти от торгового центра до «Садовода» можно по надземным переходам через улицу Верхние Поля – МКАД.

Ранее мэрия попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.

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