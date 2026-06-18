Юрист объяснил, кто отвечает за повреждение машины на автомойке

Если во время мойки автомобиль получил повреждение или утеряна деталь, исполнитель обязан возместить ущерб. Об этом в интервью RT сообщил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

«Передавая автомобиль на мойку, водитель вступает в отношения по Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». По ст. 35 исполнитель отвечает за сохранность принятой вещи», — объяснил юрист.

Чтобы привлечь автомойку к ответственности, по его словам, необходимо доказать факт передачи машины (квитанция, заказ-наряд, оплата), наличие повреждения, связь с действиями исполнителя работ и размер ущерба по заключению независимого эксперта.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого объяснил, что делать, если в автосервисе разбили авто и идут в отказ.

Он посоветовал в акте приема-передачи транспортного средства указать, что при оказании услуг был поврежден автомобиль. Если сервис не дает никаких документов (в том числе этот акт), обязательно следует снять повреждения на видео.

Ранее водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину.