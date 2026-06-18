В Москве перекрыли проезд к ТК «Садовод», который утром горел после атаки БПЛА

В Москве перекрыли проезд к ТК «Садовод», горевшему после атаки дронов

В Москве временно ограничили проезд к ТК «Садовод». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В настоящее время прямой проезд к ТК «Садовод» временно закрыт: ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го км и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км», – говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали испоьзовать ТЦ «МЕГА Белая Дача» для парковки автомобилей. Пройти от торгового центра до «Садовода» можно по надземным переходам через улицу Верхние Поля – МКАД.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

Собянин также сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее мэрия попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.