В Подмосковье проиндексировали штрафы за парковку на газонах

В Подмосковье проиндексировали штрафы для компаний за парковку на газонах

В Подмосковье изменили минимальные штрафы за парковку на газонах и у контейнерных площадок для должностных и юридических лиц, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято на заседании Московской областной думы.

Согласно новому закону, минимальный штраф для должностных лиц вырос с 10 до 20 тыс. рублей, для юридических — с 30 до 50 тыс. рублей. Для граждан размер наказания остался прежним — от 3 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, уточнена ответственность за парковку у контейнерных площадок. Теперь штраф предусматривается только в том случае, если автомобиль припаркован непосредственно перед местом накопления мусора и мешает подъезду мусоровоза. Наказание не применяется, если водитель оставил машину на месте, обозначенном дорожной разметкой. Также увеличены штрафы за размещение грузового транспорта во дворах и внутриквартальных территориях, за исключением случаев погрузки-разгрузки.

В Мособлдуме подчеркнули, что изменения направлены на усиление ответственности и повышение воздействия на потенциальных нарушителей.

До этого автолюбителям в Российском союзе автомобилистов (РСА) рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении РСА.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.