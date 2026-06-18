Toyota проведет трехдневную встречу с российскими дилерами в Таиланде

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в своем Telegram-канале сообщил, что японский автоконцерн Toyota проведет очередную закрытую встречу с российскими дилерами.

«Toyota ждет дилеров на 3-х дневную встречу в Тайланде», — сообщил Мосеев.

Решение Toyota остановить выпуск автомобилей в России и прекратить экспорт готовых машин в страну стало известно весной 2022 года. Тогда в компании пояснили, что завод в Санкт-Петербурге полностью остановлен из-за проблем с поставками комплектующих, а поставки готовых автомобилей прерваны в связи со сбоями в производственных цепочках и экспортных каналах.

На тот момент Toyota присутствовала на российском рынке уже более 20 лет. Московское представительство японской корпорации открылось в 1998 году, а официальный старт деятельности «Тойота Мотор» в России был дан в апреле 2002 года . В 2005 году компания подписала соглашение с Минэкономразвития РФ и администрацией Санкт-Петербурга о строительстве автозавода в поселке Шушары, и уже в конце 2007 года производство было запущено . Завод выпускал популярные модели Camry и RAV4 вплоть до марта 2022 года, когда конвейер был остановлен.

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