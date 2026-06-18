На МКАД заблокировали проезд

На МКАД в Москве временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой. На Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168. На Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольная», — сообщает канал.

Кроме того, движение временно перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.