Рязанец с протезом жестоко избил водителя маршрутки и попал на видео

В Рязани на видео попало, как пассажир с протезом набросился на водителя маршрутки

В Рязани пассажир с протезом руки напал на водителя маршрутки № 49. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».

По словам свидетелей, конфликт произошел непосредственно в салоне транспортного средства во время движения. Сначала пассажир начал угрожать водителю, после чего набросился на него. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время неизвестны.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. Также не сообщается, пострадал ли водитель и обращался ли он за медицинской помощью.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

Ранее в Самаре пассажир маршрутки угрожал школьнице подбросить наркотики.