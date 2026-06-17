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Дорожные указатели в селе Лох оснастят GPS и QR-кодами от похитителей

Дорожные указатели в селе Лох защитят GPS-маячками от туристов-похитителей
seloloch.ru

В саратовском селе Лох, прославившемся благодаря своему названию, впервые установят камеры видеонаблюдения — местные власти решили бороться с тотальным воровством дорожных указателей, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что за несколько лет туристы утащили не менее 20 табличек. Рекордсмен продержался 140 дней, а самую недолговечную сняли меньше чем за сутки. Каждый новый указатель стоит около 2,5 тыс. рублей, а с установкой — 10 тыс., что тяжело для сельского бюджета.

Сейчас замены делают своими руками местные жители, а бизнес периодически дарит знаки, но их все равно воруют. Чтобы решить проблему, в планах встроить GPS-маячки в таблички, разместить QR-коды для легальной покупки реплик и установить въездную стелу, которую невозможно будет украсть. Поток туристов в село растет, и местные надеются, что новые меры помогут сохранить указатели.

До этого автолюбителям в Российском союзе автомобилистов (РСА) рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении РСА.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.

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